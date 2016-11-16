МЗС про розрив Росії з Гаагою: відповідальність обов'язково настане

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Середа, 16 листопада 2016, 15:21

Відповідальність Росії за агресію в Україні настане, незважаючи на намір розірвати угоду з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі.

Про це у своєму твіттері написала спікер МЗС Мар'яна Беца, коментуючи відповідний намір Росії.

"Відповідальність російської сторони за розв'язану агресію проти України обов'язково настане. Рано чи пізно", – написала вона.

Як відомо, у звіті прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі, озвученому напередодні, ситуація в Криму прирівнюється до міжнародного збройного конфлікту.

Вже наступного дня Путін підписав розпорядження про намір РФ "не стати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду".

Римський статут досі не ратифікований ні Україною, ні Росією.

Олег Шанковський, УП

Теми: МЗС Росія Гаазький трибунал
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