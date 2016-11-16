Геращенко анонсувала ще один "бій" в ООН за кримську резолюцію

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Середа, 16 листопада 2016, 15:43

До голосування 15 грудня на Генасамблеї ООН щодо резолюції про ситуацію з правами людини в Криму Росія спробує зменшити кількість країн, які говорять про системні порушення на окупованому півострові.

Це прогнозує перший заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Подібні резолюції, що стосуються обговорення прав людини і фіксації порушень, завжди приймаються в ООН дуже непросто. Тому 73 голоси за – це непоганий результат. Тепер українській владі, дипломатам, політикам важливо зосередитися і активізувати діалог з тими 76 країнами, що утрималися", – пише Геращенко у своєму Facebook у середу.

"Наступний наш бій в ООН – 15 грудня, голосування резолюції на Генасамблеї ООН", – наголосила вона.

За словами Геращенко, РФ не має можливості заблокувати там голосування і накласти вето, але будуть спроби зменшити кількість країн, що говорять про системні порушення в Криму.

"Тому працюємо, аби якомога більше членів ООН підтримали резолюцію, що РФ – крадій і агресор, яка вкрала Крим і масово порушує там права кримських татар і українців", – зазначила вона.

Як відомо, український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" під час голосування в третьому комітеті ООН підтримали 73 країни, 23 проти, серед них Росія і Білорусь, ще 76 утрималися.

Уперше в документі ООН Росію названо державою-окупантом, а Крим – окупованою територією України.

Українська правда

Теми: Крим ООН
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