Прокуратура просить нову заставу для одіозного судді – 5 мільйонів

Прокуратура просить встановити нову заставу судді Вищого господарського суду, якого підозрюють у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ та діяльність суддів, у розмірі 5 мільйонів гривень.

Про початок засідання Печерського суду в справі Ємельянова повідомляє 16 листопада адвокат Роман Маселко.

За словами Маселка, адвокати Ємельянова заявили клопотання про розгляд у закритому засіданні, бо начебто під час розгляду будуть оголошені відомості про сімейний та майновий стан підозрюваного.

"Шевчук сказав, що боїться за підзахисного, бо нещодавно пограбували суддю з харкова. Тепер от можуть і до Ємельянова прийти. Суддя відмовила. Продовжується слухання в присутності преси", – пише адвокат.



"Прокуратура каже, що Ємельянов порушив свої зобов'язання (не здав усі паспорти для виїзду за кордон) тому внесену заставу у розмірі 1 млн 500 тисяч гривень просить звернути у дохід держави. І просять встановити нову заставу у розмірі 5 мільйонів грн", – повідомив Маселко.

В свою чергу сам Ємельянов перед засіданням суду у коментарі "Українській правді" відхрестився від рахунків у Ліхтенштейні, арешту яких домагається Генпрокуратра.

"На сьогодні є рішення як українського, так і іноземного суду. Там чітко вказано, що ці кошти не належать ні мені, ні моїй сім'ї", – сказав він.

Водночас суддя відмовився розповідати про походження задекларованої готівки.

"Почитайте мої декларації, починаючи з 2004 року, за всі останні роки подивіться. Я ж не перший день здаю декларацію, здаю багато років", – сказав він.

На повторне запитання Ємельянов відповів: "Подивіться в декларації, шановні, там же все написано. Я що, вам зараз лікбез буду проводити?".

Як відомо, у 2015 році суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, якого підозрюють в "ручному правосудді", задекларував мільйони готівки.

Ємельянов – один із двох колишніх очільників Вищого господарського суду за часів президента Януковича.

Нещодавно він подав заявку на участь в конкурсі на посаду судді Верховного Суду України.

18 жовтня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім голові та заступнику Вищого господарського суду а нині суддям цього суду Артуру Ємельянову та Віктору Татькову.

"Слідство має докази того, що ці особи в 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень. Досліджується близько 7000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання в діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарчих судах всіх інстанцій", - зазначали в ГПУ.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП