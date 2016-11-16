Кучма залишається в Мінській групі

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Середа, 16 листопада 2016, 16:16

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кучма продовжує виконувати свої обов'язки.

Про це "Українській правді" повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер, коментуючи слова Кучми, що він давно просить його звільнити це цих обов'язків.

"Леонід Кучма продовжує виконувати роботу представника України в Тристоронній контактній групі і вже 23 листопада в Мінську візьме участь в засіданні групи", - сказала Оліфер.

За її словами, на наступному засіданні ключовими питаннями для обговорення будуть питання безпеки та звільнення заручників.

"Зокрема, мова йтиме про порушення режиму тиші і про імплементацію Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів", - сказала вона.

Українська правда

Теми: Мінські угоди
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко16.11.2016 16:45
Цирк нікуди не поїхав. Цирк триває, як і раніше.
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