Новинський поки з недоторканністю: засідання перенесли

3045 переглядів
0
Середа, 16 листопада 2016, 19:06

Регламентний комітет Верховної Ради відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні у середу.

Комітет одностайно підтримав пропозицію розглянути вказане питання на наступному засіданні.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

"Вони не хочуть приймати рішення по суті так само, як це було у справі Клюєва,  і придумують причини, як перекласти цю проблему на інший орган, щоб самому не приймати рішення", - сказав він.

"Я їх питаю – так чи ні. Вони кажуть, дайте нам ще матеріали, точно знаючи, що закон забороняє нам давати їм ці матеріали. Вони бояться казати так, вони бояться казати ні, поки не зроблять так, щоб спихнути цю проблему на мене, підштовхуючи мене, або ти порушуєш КПК, або не отримаєш відповіді", - сказав Луценко.

 
Фото: Роман Романюк

Як відомо, Новинський підозрюється у тиску на покійного митрополита УПЦ МП Володимира в інтересах екс-президента Віктора Януковича. Також його підозрюють в незаконному обмеженні свободи митрополита Олександра Драбинка, який був помічником Володимира.

Під час цього засідання регламентного комітету Новинський попросив допитати Януковича у цій справі.

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Українська правда

Теми: Новинський
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Новинський каже, що в хороших відносинах з ініціатором "церковної справи" 16 листопада 2016, 17:22
Луценко: статтю Новинському можуть посилити 16 листопада 2016, 17:13
ГПУ підготувала нову підозру Януковичу 16 листопада 2016, 15:38
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Держсекретарем Мінінфраструктури став юрист Каськіва
Луценко: Цьогоріч ще будуть подання про зняття недоторканності з депутатів
Порошенко схвалив відшкодування вкладникам "Михайлівського"
Український файлообмінник EX.UA закривається
Усі новини
Пернатий світ

Птахи, без яких важко уявити сучасне місто

Фото, відео

10 фото та відео, які повернуть віру у перемогу добра