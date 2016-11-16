Парубій каже, що профспілки пообіцяли не мітингувати у четвер

152 перегляди
0
Середа, 16 листопада 2016, 21:34

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що профспілки не виходитимуть на акцію протесту у четвер.

Про це він заявив за результатами зустрічі з головою Федерації профспілок Григорієм Осовим, під час якої обговорювалися питання щодо підвищення соціальних стандартів, зокрема, розміру мінімальної  заробітної плати в контексті обговорення і прийняття Держбюджету на наступний рік.

Парубій висловив сподівання, що Верховна Рада "скоріш за все вийде на прийняття Бюджету 8 грудня".

Він виступив з ініціативою, аби напередодні ухвалення головного фінансового документа відбулося його обговорення спільно з прем’єром, лідерами парламентських фракцій і представниками Федерації профспілок.

За підсумками зустрічі  Осовий заявив, що у четвер профспілки не вийдуть на акції протесту, "аби не ставати об’єктом політичних маніпуляцій".

При цьому голова ФПУ наголосив, що профспілки "не відмовляються від своїх намірів і вийдуть на акції на початку грудня, коли у парламенті розглядатиметься і ухвалюватиметься бюджет, який передбачає підвищення соціальних стандартів".

"Ми "асистуватимемо" вашому розгляду і голосуванню закону про бюджет", - сказав Осовий, додавши, що профспілкові акції триватимуть, доки не будуть прийняті вимоги щодо забезпечення соціальних стандартів".

Українська правда

Теми: акції Парубій
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мітингувальники на Інститутській розійшлися по домах 16 листопада 2016, 14:42
"Мітингарі" знову прийшли під Нацбанк 16 листопада 2016, 09:52
ОБСЄ з'ясувала, скільки платили мітингарям під НБУ 16 листопада 2016, 04:19
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Держсекретарем Мінінфраструктури став юрист Каськіва
Луценко: Цьогоріч ще будуть подання про зняття недоторканності з депутатів
Порошенко схвалив відшкодування вкладникам "Михайлівського"
Український файлообмінник EX.UA закривається
Усі новини
Пернатий світ

Птахи, без яких важко уявити сучасне місто

Фото, відео

10 фото та відео, які повернуть віру у перемогу добра