Суд не збільшив заставу одіозному судді

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Середа, 16 листопада 2016, 21:56

Печерський райсуд Києві не підтримав клопотання прокуратури щодо збільшення застави судді Вищого господарського суду Артуру Ємельянову.

Таке рішення ухвалила суддя Наталія Васильєва у середу ввечері.

"Клопотання відхилити, воно оскарженню не підлягає", - зачитала вона.

Прокурор Сергій Новіков просив суд збільшити заставу Ємельянову до 5 мільйонів та зарахувати до бюджету попередню заставу -1,5 мільйона у зв'язку з невиконанням покладених на нього зобов'язань, мотивуючи тим, що він не здав один із закордонних паспортів.

"Слідству стало відомо, що підозрюваний має два закордонні паспорти - видані 14 і 15 року. За словами підозрюваного, другий закордонний паспорт знаходиться у Відні. Тобто він не виконав вказані зобов'язання", - сказав прокурор.

У свою чергу Ємельянов повідомив суд, що сам сказав слідчому, що має два паспорти.

"Оскільки мені не відповідали на клопотання щодо виїзду за кордон, я не мав права залишати Київську область і не міг забрати його у Відні", - сказав Ємельянов.

На запитання головуючої судді , чому його другий закордонний паспорт перебуває у Відні, підозрюваний повідомив, що там проживає його дитина.

На уточнення, для чого йому два закордонні паспорти, Ємельянов сказав: "У мене два діючі паспорти, просто той, який я здав, нового зразка, там є відбитки пальців".

Теми: суд
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