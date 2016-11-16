Через концерт Потапа і Насті у Києві сталася бійка з поліцією

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Середа, 16 листопада 2016, 23:28

У Києві через концерт Потапа і Насті побилися праві активісти та поліція.

Як повідомляє Громадське, сутички сталися перед палацом "Україна".

Учасники акції із символікою ВО "Свобода" та "Сокіл" протестували проти проведення концерту, як вони заявляють, "кремлівських заробітчан" в Україні. Активісти скандували "Ганьба!" та "Куди ви ведете своїх дітей?".

За словами поліцейських, активістів затримали через те, що вони кидали яйця у відвідувачів концерту.

 
 
 

Під час сутички поліцейські розбили обличчя військовому з добровольчого батальону "Січ" Сергію Ляхевичу, розповів екс-депутат Київради Руслан Андрійко.

За даними Андрійка, Ляхевича затримали та повезли до Печерського райвідділка поліції.

Учасники акції також планували зібратися під райвідділком.

Як відомо, протести через концерти Потапа і Насті відбуваються вже не вперше. Зокрема, такі акції нещодавно відбулася у Хмельницькому та Чернігові.

Теми: культура акції поліція
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