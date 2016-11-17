Обама і лідери ЄС на цьому тижні обговорять санкції проти РФ

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Четвер, 17 листопада 2016, 00:32

Європейські лідери і президент США Барак Обама в п'ятницю, 18 листопада, обговорять розширення санкцій відносно Росії, введені через вторгнення в Україну. Також можливе введення нових санкцій проти РФ за бомбардування в Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зустріч, організована канцлером ФРН Ангелою Меркель, пройде в Берліні. У ній також візьмуть участь лідери Великобританії, Франції, Італії та Іспанії.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що шукатиме зближення з Росією. Це викликало занепокоєння в Європі щодо майбутнього санкцій проти РФ.

Німецький чиновник повідомив, що є план про продовження в найближчі тижні санкцій ЄС щодо Росії, дія яких закінчується в кінці січня 2017 року.

"Існує побоювання, що Трамп може рухатися в протилежному напрямку після його інавгурації 20 січня. Європейські лідери тому шукатимуть ясність від Обами, який зустрічався з Трампом минулого тижня і сказав, що обраний президент буде підтримувати основні відносини в усьому світі, в тому числі з НАТО", - йдеться в матеріалі.

"Ми знаходимося в дуже критичній ситуації. Ми повинні запобігти ситуації, коли ЄС продовжує санкції, а потім новий президент США приходить і знімає їх", - заявив німецький чиновник.

Теми: США ЄС санкції
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