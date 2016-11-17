У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 1100 авто

У пунктах пропуску в чергах на кордоні з Польщею станом на 22:00 16 листопада стоять 1130 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Устилуг" стоять 350 машин, в ПП "Ягодин авто" - 320, в ПП "Рава Руська" - 250, в ПП "Угринів" - 80, в ПП "Краковець" - 50, в ПП "Грушів" - 50, в ПП "Шегині" - 30.

У пункті пропуску "Смільниця" черг немає.

На кордоні зі Словаччиною в ПП "М.Березне" стоять 20 автомобілів, ПП "Ужгород" - заблокований.

Також заблокований ПП "Солотвино" на кордоні зі Словаччиною. На інших пунктах пропуску черг немає.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" скупчилися 60 машин, в ПП "Лужанка" - 50, "Вилок" - 25. У пункті пропуску "Косино" черг немає.

На кордоні з Молдовою автомобільних черг не зафіксовано.