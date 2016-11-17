Сущенка в СІЗО відвідає священик УПЦ КП

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Четвер, 17 листопада 2016, 04:45

Адвокат неправомірно затриманого в Москві журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив про те, що його підзахисного в СІЗО відвідає для духовного окормлення священик Української православної церкви Київського патріархату.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"У понеділок я зустрічався з підзахисним. Роман написав дві заяви керівництву СІЗО №2, слідчому Крекову, про його відвідини ієромонахом Меркурієм (Скороходом), кліриком Богородської єпархії УПЦ Київського Патріархату. Розраховуємо, що йому буде дозволено здійснювати духовну опіку. Тим більше, що право на це Роману Сущенку, особі з іноземним громадянством, гарантоване законом", - сказав Фейгін.

За його словами, в російській пенітенціарній системі взагалі заохочується відвідування підслідних і ув'язнених священиками.

"Правда, це переважно представники Російської православної церкви. Але якщо Роман Сущенко відноситься до іншої конфесії, то він має право на відвідування саме її представника, який також готовий до цієї зустрічі", - підкреслив адвокат.

Ієромонах Меркурій в особистій розмові з кореспондентом "Укрінформу" підтвердив інформацію, що його єпархія і він сам також готують відповідні документи для можливості відвідування і причащання Сущенка.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Теми: Сущенко Росія
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