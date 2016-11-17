Доба в АТО: Бойовики били з мінометів і гранатометів
За минулу добу в зоні АТО бойовики 37 відкривали вогонь в бік українських позицій.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку було зафіксовано 24 обстріли.
В районі Бердянського і Широкиного бойовики двічі використовували 152 міліметрові гармати. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи обстрілювали Гнутове, Мар'їнку, Водяне, Широкино, Новотроїцьке, Павлопіль. Новотроїцьке, Павлопіль і Мар'їнку також обстрілював і снайпер.
На Луганському напрямку бойовики неодноразово відкривали вогонь з мінометів по Новозванівці. З озброєння менших калібрів сепаратисти обстріляли Сизе, Шарів Кут і Новоолександрівку.
На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь по Новгородському, Авдіївці і Луганському.
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