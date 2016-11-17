Доба в АТО: Бойовики били з мінометів і гранатометів

00
0
Четвер, 17 листопада 2016, 06:52

За минулу добу в зоні АТО бойовики 37 відкривали вогонь в бік українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку було зафіксовано 24 обстріли.

В районі Бердянського і Широкиного бойовики двічі використовували 152 міліметрові гармати. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи обстрілювали Гнутове, Мар'їнку, Водяне, Широкино, Новотроїцьке, Павлопіль. Новотроїцьке, Павлопіль і Мар'їнку також обстрілював і снайпер.

На Луганському напрямку бойовики неодноразово відкривали вогонь з мінометів по Новозванівці. З озброєння менших калібрів сепаратисти обстріляли Сизе, Шарів Кут і Новоолександрівку.

На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь по Новгородському, Авдіївці і Луганському.

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
За добу в зоні АТО двоє бійців отримали поранення – штаб 16 листопада 2016, 12:51
АТО: 37 обстрілів, під вогонь артилерії потрапило Широкине 16 листопада 2016, 07:43
Українські позиції біля Павлополя обстрілював снайпер бойовиків 15 листопада 2016, 18:34
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Карпюк та Клих підписали документи для подачі позову в ЄСПЛ
Обама і лідери ЄС на цьому тижні обговорять санкції проти РФ
Через концерт Потапа і Насті у Києві сталася бійка з поліцією
Держсекретарем Мінінфраструктури став юрист Каськіва
Усі новини
Гроші партій

"Самопоміч" отримає майже 20 мільйонів гривень за ґендерну квоту

"Вище носа"

Ньюйоркці написали в метро, що думають про вибори