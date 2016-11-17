Російські пранкери кажуть, що розіграли Порошенка

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Четвер, 17 листопада 2016, 07:37

Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) заявили, що подзвонили президенту України Петру Порошенку.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"З Петром Порошенком ми справді розмовляли, але не від імені Трампа, а іншого президента, не можу поки сказати якого", - заявив Кузнєцов.

Як відомо, 2 листопада, на сайті українського президента з'явилася новина про те, що він провів телефону розмову з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим.

В апараті президента Киргизстану спростували це повідомлення і припустили, що Порошенка "хтось розіграв".

Український і киргизький МЗС з'ясовують деталі інциденту.

Раніше пранкери вже розігрували Порошенко. 10 березня адвокат Надії Савченко Марк Фейгін опублікував на своїй сторінці в Твіттері лист від Порошенка Савченко, в якому президент закликав льотчицю припинити голодування і пообіцяв їй посаду в уряді.

Пізніше виявилося, що лист був підробленим. Фейгін заявив, що перед отриманням листа йому дзвонили і генконсульства України та попередили про надходження звернення від Порошенка незабаром. Пізніше пранкер Вован заявив, що лист і супутній дзвінок Фейгіну був розіграшем.

Теми: Порошенко
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Коментарі — 3
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IP: 94.153.209.---pugacz17.11.2016 09:01
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IP: 93.175.231.---igor grim17.11.2016 08:56
в них там що, не те що захищеної лінії а і звичайного АОН немає?
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IP: 46.133.185.---formalin17.11.2016 08:35
А служб, які мали б нейтралізувати такі "жарти", нема?
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