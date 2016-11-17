Реформу Конституційного Суду вивчить Венеціанська комісія

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Четвер, 17 листопада 2016, 09:38

Проект Закону "Про Конституційний Суд України" передано для експертизи до Венеціанської комісії.

Про це сказано на сайті президента України.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) надасть висновок щодо проекту Закону України "Про Конституційний суд України", розроблений Радою з питань судової реформи.

Після попереднього ознайомлення з текстом законопроекту, експерти Комісії зустрілися з представниками Робочої групи, яка розробляла законопроект.

Зокрема, законопроект "Про Конституційний Суд України", передбачає зміну структури, повноважень та процедури добору суддів Конституційного Суду.

Пропонується впровадити додатковий механізм захисту прав і свобод громадян – інституту конституційної скарги, який полягає в тому, що особа може звернутися до КСУ із конституційною скаргою, якщо вважатиме, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон не відповідає Конституції України.

Українська правда

Теми: Конституційний Суд реформа
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