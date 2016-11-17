КС взявся за мовний закон Ківалова-Колесніченка

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Четвер, 17 листопада 2016, 10:53

Конституційний суд розпочав розгляд конституційності закону Ківалова- Колесніченка "Про засади державної мовної політики".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.

Він зазначив, що необхідний кворум є.

За словами депутата, суд вирішив розглядати справу без представника президента.

Також Ємець зазначив, що депутати звернулися до КС з клопотанням про відвід суддів, щодо яких є кримінальна справа за сприяння узурпації влади Януковичем.

Як відомо, цей мовний закон авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для влади Криму заявити про утиски прав російськомовного населення.

Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

Олег Шанковський, УП

Теми: мова Конституційний Суд Колесніченко Ківалов
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