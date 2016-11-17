У БПП обурені, що Луценко "має клянчити" зняти недоторканність з Новинського

У фракції БПП обурені рішенням регламентного комітету, який відклав рішення щодо зняття недоторканності із народного депутата від Опоблоку Вадима Новинського.

Про це виступаючи в Раді заявив народний депутат від БПП Степан Барна.

"Ми всі говоримо про рівність перед законом. Генеральний прокурор не повинен клянчити у депутатів зняття недоторканності особливо в ригів чи тих, хто причетний до злочинів на Майдані", - сказав він.

За словами Барни, фракція вимагає не ховатися за недоторканністю і добровільно відмовитися від неї.

Як відомо, у середу регламентний комітет Ради, який повинен затвердити чи відхилити подання ГПУ про зняття депутатської недоторканності, відклав питання Новинського.

Новинський підозрюється у тиску на покійного митрополита УПЦ МП Володимира в інтересах екс-президента Віктора Януковича. Також його підозрюють в незаконному обмеженні свободи Олександра Драбинка, який був помічником митрополита Володимира.

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Тетяна Кусок, УП