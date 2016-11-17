Мовний закон: КС не відвів суддів, які допомогли Януковичу захопити владу

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Четвер, 17 листопада 2016, 11:41

Конституційний суд в рамках розгляду мовного закону Ківалова-Колесніченка відмовився дати відвід суддям, які мають конфлікт інтересів через участь в узурпації влади Януковичем.

Про це на своїй сторінці у Facbeook написав депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.

"Статус української мови визначатиметься складом суду, до якого немає довіри і який є залежним від політичних впливів. Ганьба, і правовий нігілізм", – додав він.

Як відомо, у четвер КС розглядає конституційність закону про засади державної мовної політики авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка.

Цей мовний закон авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для влади Криму заявити про утиски прав російськомовного населення.

Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

Олег Шанковський, УП

Теми: Конституційний Суд мова
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Коментарі — 1
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IP: 91.196.177.---Logic200917.11.2016 11:55
Вважати цей абсурд "законом" за межами здорового глузду.
У першій статті дається визначення рідної мови, як першої якою
оволодів у ранньому дитинстві.
А у третій, що кожен може вільно вибрати яку мову вважає
рідною.
Після визначення першої статті, з рівним успіхом заявляти, що кожен може вільно
вибрати батьків, чи місце народження.
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