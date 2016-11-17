Лукашенко: Ми грудьми закриваємо кордон з Україною

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Четвер, 17 листопада 2016, 11:45

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що з України в Білорусь йде великий потік зброї.

Про це він сказав у четвер, 17 листопада, під час спілкування з представниками засобів масової інформації та блогерами з Росії, передає tut.by.

"Ми грудьми закриваємо 1200 кілометрів кордону з Україною, тому що потоком іде зброя, вибухівка. Ми їх вже затримуємо не тільки на кордоні, але і на залізничному вокзалі. Нам дуже непросто", - заявив Лукашенко.

Президент сказав, що весь потік зброї і вибухівки, який раніше йшов через Прибалтику і Україну, сьогодні хлинув через Білорусь.

"З одного боку, це добре, а з іншого - потрібні великі зусилля і витрати, щоб утримувати тут безпеку", - сказав Лукашенко.

За його словами, у РФ і Білорусі "є ні з чим незрівнянна цінність - мир і злагода в домі".

"Всіма силами ми зобов'язані берегти це надбання, щоб за спокійне життя людей не довелося платити кров'ю, як це відбувається в багатьох місцях. На жаль, і в близькій та рідній нам Україні", - цитує Лукашенка сайт Белапан.

Він підкреслив, що Білорусь і Росія виступають єдиним фронтом, коли "мова йде про ключові питання міжнародної політики". "У цей непростий час білорусам і росіянам потрібно триматися разом, бути сильними, вміти змусити рахуватися з собою, спільно відстоювати наші інтереси", - сказав Лукашенко.

Він додав: "У нас з вами спільний біль, спільна слава, спільне майбутнє. Ви ніколи не будете в Білорусі чужими".

Теми: Лукашенко Білорусь
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Коментарі — 3
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IP: 185.26.180.---Антиимперия17.11.2016 12:57
Он не договаривает. Оружие идет из РФ и он боится Москвы.
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IP: 94.178.223.---sensor+217.11.2016 12:30
Президент сказав, що весь потік зброї і вибухівки, який раніше йшов через Прибалтику і Україну, сьогодні хлинув через Білорусь.

"З одного боку, це добре, а з іншого - потрібні великі зусилля і витрати, щоб утримувати тут безпеку", - сказав Лукашенко.

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Я ничего не понял. Он с бодуна?
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IP: 193.17.75.---Zi_shody117.11.2016 12:27
А он не сказал из какого военторга везут?))))
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