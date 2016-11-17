РФ підняла по навчальної тривозі армію біля кордонів України

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Четвер, 17 листопада 2016, 12:46

У РФ біля кордону з Україною 20-у загальновійськову армію Західного військового округу РФ підняли по навчальній тривозі в рамках командно-штабного тренування.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Міноборони РФ.

20-а загальновійськова армія Західного військового округу РФ дислокується у Воронезькій, Брянській і Бєлгородської областях.

"За задумом тренування сплановано проведення операції угрупованням військ (сил) на одному із стратегічних напрямків з використанням широкого спектра засобів ураження умовного противника", - повідомили в Міноборони РФ.

Штабам доведеться продемонструвати вміння оперативно оцінювати складну обстановку, виробляти грамотні рішення і забезпечувати безперервне і стале управління військами в умовах мінливої обстановки.

Стверджується, що захід є плановим і проводиться відповідно до програми підготовки військ Західного військового округу на 2016 рік.

Теми: Росія армія
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IP: 185.26.180.---Антиимперия17.11.2016 13:01
На москву , шагом марш !
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