РФ підняла по навчальної тривозі армію біля кордонів України
У РФ біля кордону з Україною 20-у загальновійськову армію Західного військового округу РФ підняли по навчальній тривозі в рамках командно-штабного тренування.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Міноборони РФ.
20-а загальновійськова армія Західного військового округу РФ дислокується у Воронезькій, Брянській і Бєлгородської областях.
"За задумом тренування сплановано проведення операції угрупованням військ (сил) на одному із стратегічних напрямків з використанням широкого спектра засобів ураження умовного противника", - повідомили в Міноборони РФ.
Штабам доведеться продемонструвати вміння оперативно оцінювати складну обстановку, виробляти грамотні рішення і забезпечувати безперервне і стале управління військами в умовах мінливої обстановки.
Стверджується, що захід є плановим і проводиться відповідно до програми підготовки військ Західного військового округу на 2016 рік.
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