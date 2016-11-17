Озброєні люди прийшли з обшуками в мерію Кривого Рогу

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Четвер, 17 листопада 2016, 13:12

В приміщенні Криворізького міськвиконкому проводять обшук озброєні люди.

Про це повідомляє місцеве видання 0564.

Вказується, що озброєні люди перебувають на всіх поверхах по коридорах, що ведуть до Муніципальному центру. Свою присутність ніяк не коментують.

Водночас нардеп від "Опозиційного блоку" Костянтин Павлов, який був обраний по округу в Дніпропетровській області, на своїй сторінці у Фейсбук заявляє, що у міськвиконкомі проводить обшук "податкова".

"У Криворізькому міськвиконкомі обласна податкова проводить обшуки. Люди з автоматами і незрозумілі хлопці в спортивних штанях. Чекали вже четвертий місяць".

 
 
 

Видання вказує, що обшуки проводяться на підставі рішення Печерського суду Києва.

Обласне управління ДФС в Дніпропетровській області наразі не відповідає на дзвінки.

Теми: Кривий Ріг ДФС
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IP: 128.199.42.---petrius17.11.2016 13:24
Будем надеяться, что Вилкул в Кривом Рогу ненадолго...
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