Зараз на Донбасі найгарячіше за весь рік, рекордна кількість обстрілів – ОБСЄ

ОБСЄ зафіксувала рекордну з початку року кількість обстрілів на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Це значне драматичне зростання кількості обстрілів минулого тижня. Це найбільше зростання за весь період цього року", - сказав він.

Він розповів, що спостерігачі на власні очі бачили загиблих людей та поранених.

"Насилля, що ми бачили цього тижня, – безумство, і воно має бути зупинено", - заявив заступник голови СММ ОБСЄ.

Хуг продемонстрував графік, на якому видно, що крива кількості обстрілів різко зросла.

Кількість обстрілів на Донбасі побила рекорд за цей рік інфографіка обсє. для збільшення натисніть на зображення

#OSCE’s Hug: No. of ceasefire violations recorded by SMM last week was the highest number seen so far this year #Ukraine — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) November 17, 2016

При цьому 2/3 обстрілів були здійснені із забороненої зброї.

За даними ОБСЄ, порівняно із минулим тижнем кількість обстрілів зросла фактично на 150%.

Так, було зареєстровано 2148 вибухів від артилерійських снарядів, 130 із зенітних установок і 55 з мінометів. Більшість із цих вибухів відбувається довкола густозаселених зон.

За словами Хуга, біля Веселогорівки, Калинового, Троїцького, Новозванівки зафіксовані особливо суворі нічні обстріли із зенітних і мультиракетних комплексів.

Тетяна Кусок, УП