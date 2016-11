Зараз на Донбасі найгарячіше за весь рік, рекордна кількість обстрілів – ОБСЄ

ОБСЄ зафіксувала рекордну з початку року кількість обстрілів на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Це значне драматичне зростання кількості обстрілів минулого тижня. Це найбільше зростання за весь період цього року", - сказав він.

Він розповів, що спостерігачі на власні очі бачили загиблих людей та поранених.

"Насилля, що ми бачили цього тижня, – безумство, і воно має бути зупинено", - заявив заступник голови СММ ОБСЄ.

Хуг продемонстрував графік, на якому видно, що крива кількості обстрілів різко зросла.

