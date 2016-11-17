Зараз на Донбасі найгарячіше за весь рік, рекордна кількість обстрілів – ОБСЄ

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Четвер, 17 листопада 2016, 13:43

ОБСЄ зафіксувала рекордну з початку року кількість обстрілів на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Це значне драматичне зростання кількості обстрілів минулого тижня. Це найбільше зростання за весь період цього року", - сказав він.

Він розповів, що спостерігачі на власні очі бачили загиблих людей та поранених.

"Насилля, що ми бачили цього тижня, – безумство, і воно має бути зупинено", - заявив заступник голови СММ ОБСЄ.

Хуг продемонстрував графік, на якому видно, що крива кількості обстрілів різко зросла.

Кількість обстрілів на Донбасі побила рекорд за цей рік

Кількість обстрілів на Донбасі побила рекорд за цей рік
інфографіка обсє. для збільшення натисніть на зображення

При цьому 2/3 обстрілів були здійснені із забороненої зброї.

За даними ОБСЄ, порівняно із минулим тижнем кількість обстрілів зросла фактично на 150%.

Так, було зареєстровано 2148 вибухів від артилерійських снарядів, 130 із зенітних установок і 55 з мінометів. Більшість із цих вибухів відбувається довкола густозаселених зон.

За словами Хуга, біля Веселогорівки, Калинового, Троїцького, Новозванівки зафіксовані особливо суворі нічні обстріли із зенітних і мультиракетних комплексів.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Донбас
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Коментарі — 3
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IP: 193.46.66.---Sergio_S17.11.2016 15:03
Работает ОБСЕ просто на износ! Это ж надо уметь: почти три года имитировать бурную деятельность, осваивать милионный бюджет, при этом умудриться ни разу не назвать вещи своими именами! Обстрел - барабашки, колонны техники прут из мордора через неконтролируемую границу - мы не знаем кто это; оружие и боеприпасы - шахтеры не иначе как в копанках с помощью нано-технологий производят. Еще и графики красивые ваяют. Вон как выросло кол-во обстрелов украинской территории - А кто стреляет? - А мы откуда знаем? Мы слышим взрыв, видим последствия и все. Нам же никто не написал официального уведомления в стиле "я, гнида Шойгу, по приказу х...ла приказал оккупировать часть украинской территории и убивать украинских солдат и мирных жителей. Дата, подпись"....

А графики - это хорошо, их умные люди придумали.
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IP: 46.118.120.---Michal-5617.11.2016 14:23
"ОБСЄ зафіксувала рекордну з початку року кількість обстрілів на Донбасі."
І звідкіля обстріли, з космосу ?
Невже так важко визначити напрямок обстрілу, з якої території?
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IP: 93.74.43.---Spirito17.11.2016 14:19
Але третій рік у вас РФ посередник,а не агресор-окупант,(який не виконує перший(!) пункт угод - припиненню бойових дій) при неконтрольованих
Україною 409 км кордону з РФ,який самі не контролюєте і не пускаєте
Україну на свій кордон під прикриттям "безальтернативності"
мінських домовленостей та не погоджуєтесь на миротворчу місію
на кордоні України з РФ.
Щоб побачити "ихтамнет" в ОРДЛО та оцінити наслідки окупації -
треба зайти на ту територію.
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