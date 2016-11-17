Садовий дізнався про затримання львівського чиновника зі ЗМІ

00
0
Четвер, 17 листопада 2016, 14:57

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що у випадку підтвердження підозр в отриманні хабара начальник управління житлового господарства Львівської міськради Юрієм Гольцем має відповідати за вчинене згідно чинного законодавства.

Про це він заявив 17 листопада під час брифінгу з нагоди відкриття трамвайної лінії на Сихів, передає Zaxid.net.

"Якщо людина винна, то вона повинна бути покарана відповідно до закону. Але зараз я не можу сказати винна ця людина чи ні", – лаконічно відповів на запитання журналістів Андрій Садовий.

Мер зазначив, що про затримання Юрія Гольця він дізнався зі ЗМІ.

Як відомо, раніше в СБУ заявили, що начальника управління житлового господарства міської ради Львова Юрія Гольця затримали під час отримання "відкату" від комерційної структури за сприяння в укладанні договорів на роботи з ремонту будинків та благоустрою міста.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко опублікував на своїй сторінці у Facebook фото затриманого Гольця з відкритим обличчям (на фотографіях СБУ воно було приховане) і додав, що Голець вже розповів про розміри "відкатів".

Раніше про затримання Гольця за хабар повідомили львівські ЗМІ. За їхніми даними, він отримав не 80, а 90 тисяч гривень, а загалом вимагав 800 тисяч.

Також у декількох чиновників львівської мерії 17 листопада проходять обшуки.

Наприкінці жовтня прокуратура Львівської області оголосила Гольцю про підозру щодо незаконного поводження з відходами на Грибовицькому сміттєзвалищі, на якому в травні внаслідок пожежі і зсуву загинули люди.

Втім, як зазначав на початку листопада прокурор Львівщини Юрій Квятківський, Гольця так і не відсторонили від роботи. Суд відпустив його під особисте зобов'язання.

Водночас у четвер стало відомо, що у фракції "Самопоміч" збирають голоси за відставку генпрокурора Луценка.

Теми: Львів корупція Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ розповіла про деталі затримання львівського чиновника на хабарі 17 листопада 2016, 14:02
Львівського чиновника, підозрюваного у справі звалища, взяли на хабарі – ЗМІ 17 листопада 2016, 11:14
Луценко звинувачує Садового у продажі 23 га землі задешево 16 листопада 2016, 01:29
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Лукашенко хоче провести вибори в Україні: Ми наведемо лад
Свого мало: Росія шукає газ в українській акваторії Азовського моря
Аваков оголосив конкурс на посаду голови Нацполіції
4 нардепів покарають за приховування в е-деклараціях
Усі новини
Вітрини як дзеркало моди

Верхівка айсбергу fashion-індустрії

iGov, stopfake та котики

5 українців увійшли до списку інноваційних лідерів Центральної та Східної Європи