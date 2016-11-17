Пранкер з РФ опублікував запис розмови з начебто Порошенком

Російський пранкер Володимир Кузнєцов (Вован) опублікував аудіозапис розмови з начебто президентом України Петром Порошенком.

Пранкер в опублікованому записі представляється президентом Киргистану.

Під час розмови з начебто Порошенком він обговорює участь України в СНД, Мінські переговори і ставлення Порошенка до Путіна.

Також обговорюють самопроголошені респубілки "ДНР" і "ЛНР", а також Крим. Зокрема, начебто Порошенко заявив, що України для відновлення Криму знадобиться 24 години.

В кінці розмови пранкер з начебто Порошенком обговорюють питання переоформлення фабрики "Рошен" в Росії.

Як відомо, 2 листопада в апараті президента Киргизстану спростували повідомлення, що з'явилося на офіційному сайті президента України Петра Порошенка, про телефонну розмову з президентом Алмазбеком Атамбаєвим.

У четвер російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) заявили, що подзвонили президенту України Петру Порошенку.

Українська правда