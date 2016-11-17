Пранкер з РФ опублікував запис розмови з начебто Порошенком

00
1
Четвер, 17 листопада 2016, 15:24

Російський пранкер Володимир Кузнєцов (Вован) опублікував аудіозапис розмови з начебто президентом України Петром Порошенком.

Пранкер в опублікованому записі представляється президентом Киргистану.

Під час розмови з начебто Порошенком він обговорює участь України в СНД, Мінські переговори і ставлення Порошенка до Путіна.

Також обговорюють самопроголошені респубілки "ДНР" і "ЛНР", а також Крим. Зокрема, начебто Порошенко заявив, що України для відновлення Криму знадобиться 24 години.

В кінці розмови пранкер з начебто Порошенком обговорюють питання переоформлення фабрики "Рошен" в Росії. 

Як відомо, 2 листопада в апараті президента Киргизстану спростували повідомлення, що з'явилося на офіційному сайті президента України Петра Порошенка, про телефонну розмову з президентом Алмазбеком Атамбаєвим.

У четвер російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) заявили, що подзвонили президенту України Петру Порошенку.

Українська правда

Теми: Порошенко ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Лещенко закликає Порошенка втрутитися у ситуацію з Найємом і Заліщук 17 листопада 2016, 15:31
Ляшко просить забрати громадянство у "московської зозулі" Тимошенко 17 листопада 2016, 12:53
Російські пранкери кажуть, що розіграли Порошенка 17 листопада 2016, 07:37
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко17.11.2016 16:11
нормальна людина після такої ганьби подає у відставку. До однотурових це напевно не відноситься.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Лукашенко хоче провести вибори в Україні: Ми наведемо лад
Свого мало: Росія шукає газ в українській акваторії Азовського моря
Аваков оголосив конкурс на посаду голови Нацполіції
4 нардепів покарають за приховування в е-деклараціях
Усі новини
Вітрини як дзеркало моди

Верхівка айсбергу fashion-індустрії

iGov, stopfake та котики

5 українців увійшли до списку інноваційних лідерів Центральної та Східної Європи