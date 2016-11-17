Лукашенко хоче провести вибори в Україні: Ми наведемо лад

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий організувати місцеві вибори на Донбасі і взяти під контроль кордон України та РФ.

Про це Лукашенко заявив 17 листопада під час спілкування з представниками засобів масової інформації та блогерами з Росії, передає tut.by.

"Я говорив з Путіним, і сказав йому - чого б не коштувало, нам потрібно придумати щось, щоб почався зворотний процес ... Переможців у цій війні не буде. Чим довше триває конфлікт, тим гірше буде для України, Росії і тих, хто там залишився", - вважає Лукашенко.

На його думку, вихід із ситуації можна знайти.

"Як? Буде бажання двох сторін - вихід можна знайти. Якщо ці дві сторони домовляться і побачать роль Білорусі - ми готові. Хоч провести місцеві вибори, про які стільки говорять - готові організувати. Хочете - закриємо кордони на Донбасі, ці 400 кілометрів кордону між Україна і Росією, порядок наведемо - ми це зробимо", - запропонував Лукашенко.

За його словами, свої пропозиції Білорусь передавала і Заходу, і Росії.

"Ми і Заходу пропонували, Володимир Володимирович Путін знає наші пропозиції - мовчать. Значить, не хочеться їм, особливо Заходу. Значить, не потрібен їм мир в Україні", - вважає Лукашенко.

Також президент Білорусі заявив, що Заходу не вигідна ні сильна Росія, ні Білорусь, ні Україна.

"Ми ж рідні люди. Білоруси, українці, росіяни - чи нам битися? Треба починати, все забудеться, все зарубцюється ... Не хочу вдаватися в подробиці, але ви повинні знати одне - українці і росіяни нам довіряють. Ми не рвемося в миротворці і посередники, але по-людськи, по чоловічому і по-братськи допомогти готові", - сказав він.

Як відомо, 15 листопада ООН прийняла резолюцію про порушення прав людини в окупованому Криму. Проти резолюції проголосувало 23 країни, серед яких Білорусь.

Щодо виборів - міжнародні спостерігачі не раз ставили під сумнів проведені в Білорусі вибори. Так, у вересні цього року БДІПЛ ОБСЄ заявили, що "парламентські вибори" в Білорусі не відповідали ключовим міжнародним стандартам проведення демократичних і вільних виборів.