Тимошенко пов’язує атаки на себе з розслідуванням "Батьківщини" про банки

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що проти неї розгорнуто брудну кампанію – але вона пробачає кривдникам.

Так парламентар відповіла в ефірі телеканалу "112 Україна" на запитання про інформаційну атаку на неї, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Я звикла ще під час режиму Януковича, що коли я говорю реалістичні речі, які є злочином, то зі мною розправляються. Аж до в’язниць! Режим Порошенка і він сам – цьому не виняток", – сказала Тимошенко.

"Подивіться: хто на мене найбільш оскаженіло нападає, той працює на те, що зберегти цей корупційний режим, зберегти Порошенка і прикрити його оборудки", – додала вона

На думку Тимошенко, саме з корупційних коштів "режим Петра Порошенка" сплачує послуги тих, хто "не має моралі, совісті і хто готовий за якісь преференції рвати зубами президентських опонентів".

Вона закликала людей уважно стежити за інформаційними атаками влади і навчитися розрізняти, "де є брудна пропаганда, а де реальні речі, які потрібно знати".

"Я пробачаю всім людям, які використовують проти мене брудні методи політичної боротьби. І я ніколи не буду на це відповідати прямолінійно. Я – віруюча людина, і надалі буду робити свою, як я вважаю, праведну справу. А кожна людина хай відповідає за свої вчинки", – сказала Тимошенко.

За її словами, інформаційна атака зумовлена тим, що "Батьківщина" розслідує "черговий колосальний злочин влади із майном та вкладами знищених владою 83 банків".

"Коли я розпочала працювати з ошуканими вкладниками банку "Михайлівський", то ми знайшли інформацію, яка стала справжньою бомбою: знищили 83 банки, в 68 з них забрали вже усі активи, які є дуже ліквідними – на 448 мільярдів гривень", – заявила Тимошенко.

За її словами, йдеться про оборудку голови Нацбанку Валерії Гонтаревої та керівника Фонду гарантування вкладів Костянтина Ворушиліна, які належать до президентського оточення.

Як відомо, "Батьківщина" підтримала мітинги ошуканих вкладників банку "Михайлівський" 15 листопада. Є свідчення того, що частину людей на них привезли за гроші. Учасники мітингу під НБУ зізналися спостерігачам ОБСЄ, що за участь у акції їм заплатять суму, еквівалентну 10 доларам.

А перед тим у Службі безпеки України заявляли, що цими акціями розпочнеться реалізація кремлівського плану "Шатун" із дестабілізації ситуації в Україні.

Крім того, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко звинуватив Тимошенко у спробі вмовити його соратника Юрія Шухевича вимагати з трибуни Верховної Ради відставки президента.

Ляшко назвав її "московською зозулею" і попросив Петра Порошенка позбавити лідера "Батьківщини" громадянства України та "вислати" до Росії.

Олена Рощенко, УП