У Порошенка показали справжню розмову з російськими пранкерами

В Адміністрації президента заявляють, що аудіозапис розмови з Петром Порошенком, оприлюднений російським пранкером, було змонтовано.

Про це повідомляє у четвер прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

"Я тепер розумію, чому так звані "пранкери" так довго чекали. Вони монтували розмову і ще довше її затверджували у своїх керівників із російської ФСБ та в Кремлі", – пише Цеголко.

"Те, що вони оприлюднили – змонтована копія, де повністю вирізано звинувачення Росії в окупації частини України і небажанні виводити свої війська з нашої землі, будь-яке згадування Путіна і невиконання ним взятих на себе зобов’язань за Мінськими домовленостями".

Він нагадав, що президент України останні тижні дзвонив багатьом лідерам, щоб отримати підтримку в Генасамблеї ООН проекту резолюції про визнання Криму і Севастополя тимчасово окупованими територіями.

"Порошенко у розмові з кожним світовим лідером називає Росію агресором і вимагає виведення її військ з України. Саме ці речі не готові своїм громадянам розповідати російські спецслужби", – зазначає Цеголко.

"Тому вони боягузливо змонтували розмову, вилучивши звідти все те, що може завдати шкоди російській владі. До речі факт цензурування розмови і є свідченням, що за цим стоять ніякі не "пранкери", а російські спецслужби, які ведуть гібридну війну проти України", – наголосив він.

Водночас він повідомив ще один важливий нюанс:

"Розслідування показало, що, на жаль, не обійшлося без участі працівників зовнішньополітичного відомства Киргизстану. Адже вони сприяли організації розмови, надавши контактні телефони Адміністрації президента Киргизстану. А потім, коли все відбулося, кілька днів не відповідали на дзвінки з України".

Цеголко також наводить уривок із розмови, який був вирізаний із запису:

"Россия должна вывезти свои оккупационные войска. Россия должна обеспечить доступ инспекторов ОБСЕ, в том числе и границы. Россия должна прекратить поставлять вооружение и боеприпасы. Для России это ведь дорогая цена! Крым стоит больше 2 млрд. долларов в год, а строительство коммуникаций стоит еще 2 млрд. И содержание оккупированного Донбасса стоит еще 2 млрд.

В условиях падения цен на нефть и внутренних сложностей, для них это уже, знаешь. Они так бравировали, что санкции на них не действуют, а сегодня им уже и Чечню не за что содержать. Они обрезают содержание, понимаешь. Уже зарплаты и пенсии себе снижают. Вот это цена за ту авантюру. Кому она нужна?".

Як відомо, 2 листопада в апараті президента Киргизстану спростували повідомлення, що з'явилося на офіційному сайті президента України Петра Порошенка, про телефонну розмову з президентом Алмазбеком Атамбаєвим.

У четвер російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) заявили, що подзвонили президенту України Петру Порошенку.

Кузнєцов (Вован) 17 листопада опублікував аудіозапис розмови.

Українська правда