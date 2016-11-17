Ресурс Fs.to заявив про провокацію
Онлайн-кінотеатр Fs.to, який припинив роботу через вилучення силовиками серверів, не оголошував про плани відновити роботу в найближчі дні.
Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на офіційному сайті.
"На жаль, сайт не працює і якийсь час так і буде. Дуже неприємна ситуація для всіх нас, але ми сподіваємося на краще і передумови до цього є", – йдеться в коментарі.
Однак, ресурс заявляє, що навколо них "починає розгортатися політична провокація".
Там підкреслили, що повідомлення з мережі ВКонтакте, що онлайн-кінотеатр Fs.to намір відновити свою роботу протягом 3-7 днів на закордонних серверах, не відповідають дійсності.
"У нас немає ніяких офіційних представництв в соціальних мережах. Якщо хтось стверджує зворотне - він бреше і вірити йому не варто ні в яких питаннях", - йдеться в заяві.
"Ми не просили і не просимо ні у кого підтримувати. Зокрема, у відеоблогерів з дуже спірною репутацією. Інформація про це розноситься в соціальних мережах (можливо, ними самими), але це їх особиста ініціатива. Ми краще закриємо сайт назавжди, ніж попросимо підтримки у таких людей ", – наголошує ресурс.
У той же час там відзначають, що "є чималенькі шанси, що ситуація вирішиться в позитивну сторону".
Варто відзначити, що мобільний додаток FS.to при спробі запуску видає повідомлення про те, що робота сервісу буде відновлена протягом кількох днів.
Українська правда
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