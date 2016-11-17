США просить НФ и БПП розглянути "прослушку" для НАБУ

Посольство США в Україні направило листи до керівництва Верховної Ради – спікера Андрія Парубія та керівників фракцій коаліції – Народний Фронт і Блок Петра Порошенка з проханням підтримати законопроект про "прослушку" для НАБУ.

Про це на вечірньому засіданні повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

"Я сам отримав такий лист. Я цей лист передав і у фракцію Блоку Петра Порошенка, я передав у фракцію Народного Фронту на розгляд. Як тільки буде рішення фракцій, я тут же поставлю це на порядок денний сесії", - сказав Парубій.

Як відомо, відповідний проект закону був зареєстрований пів року тому, і з часу реєстрації жодного разу не виносився на розгляд в сесійну залу.

Із закликом про включення у порядок денний Ради законопроекту №4812, що надає Антикорупційному бюро право на самостійне прослуховування, до спікера звернувся депутат Мустафа Найєм.