Безвіз для України: Порошенко закликав ЄС завершити процес

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Четвер, 17 листопада 2016, 18:05

Президент Петро Порошенко привітав рішення комітету постійних представників кран-членів ЄС про механізм запуску безвізового режим для України.

Про це він пише у Твіттері у четвер.

"Вітаю довгоочікуване рішення Ради ЄС на рівні послів про безвіз для України", – зазначив він.

"Закликаю ЄС завершити процес надання безвізового режиму для України без подальших зволікань та виконати свої зобов’язання", – наголосив Порошенко.

Водночас керівник парламентського комітету із закордонних справ Ганна Гопко вважає, що це рішення є проміжним, і на Київ чекає подальша робота з ЄС, щоб воно стало реальністю.

"Це не остаточне, це проміжне рішення, і потрібно далі стукати", – сказала Гопко агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Як повідомлялося, комітет постійних представників кран-членів ЄС вирішив, що безвізовий режим для України та Грузії набудуть чинності одночасно зі стартом роботи нового механізму призупинення "безвізу", узгодження якого зараз завершується.

Теми: візи ЄС
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IP: 193.0.205.---Yury Petrov17.11.2016 19:18
Да надо мне ваш безвиз если за 3 года мой доход сократился с 500 долларов до 75. Тут скоро жрать нечего будет а они как заведенные безвиз да безвиз... Я раньше спокойно мог и по визе поехать а теперь мне не до поездок. В общем слов нет - одни выражения
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