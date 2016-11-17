Безвіз для України: Порошенко закликав ЄС завершити процес
Президент Петро Порошенко привітав рішення комітету постійних представників кран-членів ЄС про механізм запуску безвізового режим для України.
Про це він пише у Твіттері у четвер.
"Вітаю довгоочікуване рішення Ради ЄС на рівні послів про безвіз для України", – зазначив він.
Вітаю довгоочікуване рішення Ради ЄС на рівні послів про безвіз для України— Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2016
"Закликаю ЄС завершити процес надання безвізового режиму для України без подальших зволікань та виконати свої зобов’язання", – наголосив Порошенко.
Закликаю ЄС завершити процес надання безвізового режиму для України без подальших зволікань та виконати свої зобов’язання— Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2016
Водночас керівник парламентського комітету із закордонних справ Ганна Гопко вважає, що це рішення є проміжним, і на Київ чекає подальша робота з ЄС, щоб воно стало реальністю.
"Це не остаточне, це проміжне рішення, і потрібно далі стукати", – сказала Гопко агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.
Як повідомлялося, комітет постійних представників кран-членів ЄС вирішив, що безвізовий режим для України та Грузії набудуть чинності одночасно зі стартом роботи нового механізму призупинення "безвізу", узгодження якого зараз завершується.
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