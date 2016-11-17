Нардепи відмовились працювати додатковий тиждень у цьому році

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Четвер, 17 листопада 2016, 18:21

Народні депутати не змогли прийняти зміни до календарного плану роботи Верховної Ради, якими у 2016 році додавався ще один пленарний тиждень.

Спікер Андрій Парубій кілька разів виносив це питання на голосування, проте необхідних 226 голосів не було.

В кінці вечірнього засідання ВР, ставлячи ще раз це питання на голосування Парубій сказав: "Нам для того, щоб ми змогли бюджет у всіх етапах передбачених законом необхідний ще один пленарний тиждень до нового року".

"Пропозиція полягає в тому, що пленарний тиждень січневий перенести на кінець листопада - початок грудня… Пленарний тиждень з 10 по 13 січня, який був пленарний, зробити тижнем роботи з виборцями. А 21 листопада і 2 грудня, які мав бути роботою з виборцями, зробити пленарним", - пояснив він.

Після цього всього 167 нардепів підтримали це рішення.

Українська правда    

Теми: Верховна Рада бюджет
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IP: 193.0.205.---Yury Petrov17.11.2016 19:03
Кто бы сомневался. Вопрос доколе? Доколе эти так сказать депутаты будут издеваться над народом а Гарант спокойно за этим наблюдать? А потом кричат что люди выходят под руководством пятой колонны. Да это вы неуважаемые причем независимо в каких фракциях находитесь и есть пятая колонна. Вот сегодня "возжа под хвост" попала самопомощи и похрен им судьба страны не будем голосовать и все. Тут еще Ляшко истерит по всем каналам как будто его кто-то за одно место укусил. Ну нарвался на зуботычину от мужика так что теперь решил на женщине отыграться?
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