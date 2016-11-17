Бойовики у четвер 15 разів обстріляли позиції сил АТО
Бойовики у четвер 15 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Згідно з інформацією, по Широкиному незаконні збройні формування вели вогонь зі 152 та 122 міліметрової артилерії, там же українські позиції обстріляв і танк.
"З мінометів бойовики обстріляли Піски, Оріхове, Бердянське, Водяне та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Авдіївку, та Кримське", - зазначається у повідомленні.
Українська правда
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