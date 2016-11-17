Бойовики у четвер 15 разів обстріляли позиції сил АТО

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Четвер, 17 листопада 2016, 18:49

Бойовики у четвер 15 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, по Широкиному незаконні збройні формування вели вогонь зі 152 та 122 міліметрової артилерії, там же українські позиції обстріляв і танк.

"З мінометів бойовики обстріляли Піски, Оріхове, Бердянське, Водяне та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Авдіївку, та Кримське", - зазначається у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО
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