Поліція видворила з країни російського "злодія в законі"

Національна поліція видворила з України російського кримінального авторитета Давида Гваджаю.

Про це повідомив виконуючий обов'язки керівника Нацполіціі Вадим Троян в facebook.

"Уродженець Грузії, який мав російське громадянство. Дато Тобольський (справжнє ім'я Давид Гваджая) широко відомий в кримінальному світі. Був "коронований" ще в далекому 1997-му злодіями Резо, Васо і Нугзаром Зестафонським ... Завдяки роботі оперативників карного розшуку сьогодні вранці Дато Тобольський видворений з України", - написав він.

За словами Трояна, в 2013 році Гваджая створив в Чехії організоване злочинне угруповання, 16 березня поточного року був затриманий за вимагання, а 28 жовтня звільнений.

Повідомляється, що Дато Тобольський прибув до Києва 30 жовтня і планував зустріч з іншим "злодієм в законі".