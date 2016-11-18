В ОБСЄ попередили про можливий наступ бойовиків на Маріуполь

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 03:53

Посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Деніел Бер заявляє про можливість наступу об'єднаних російсько-терористичних сил на Маріуполь і його околиці.

Про це йдеться в заяві Бера, яку він виголосив на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні, передає УНІАН.

"Ми і досі серйозно стурбовані через нарощування сил об'єднаними російсько-сепаратистськими силами за межами Маріуполя", - заявив Бер.

Він повідомив, що 14 листопада російсько-терористичні сили блокували доступ спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які хотіли відвідати два райони, розташовані на північний схід від Маріуполя.

"Звертаючи увагу на те, що СММ спостерігала зв'язок між обмеженням у доступі і порушеннями режиму припинення вогню, ми глибоко стурбовані тим, що об'єднані російсько-сепаратистські сили, можливо, планують більше нападів на Маріуполь або його околиці", - заявив Бер.

У зв'язку з цим дипломат нагадав, що лише два тижні тому російсько-сепаратистські сили здійснили обстріл передмістя Маріуполя з ракетних систем залпового вогню.

"Ми закликаємо Росію і сепаратистів, яких вона підтримує, надати спостерігачам повний і необмежений доступ до районів поблизу Маріуполя і негайно відвести заборонене озброєння", - заявив Бер.

Бер також повідомив, що тільки на двох пунктах пропуску на кордоні між Україною і Росією ОБСЄ налічила понад 30 тисяч осіб в одностроях військового зразка, які перетинали цей кордон.

Теми: ОБСЄ Донбас Маріуполь
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