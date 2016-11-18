Трамп запропонував посаду радника з безпеки Майклу Флінну

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 05:13

Обраний президентом США Дональд Трамп запропонував посаду радника з національної безпеки генерал-лейтенанту армії США у відставці Майклу Флінну.

Про це повідомив високопоставлений чиновник з оточення Трампа, передає Reuters.

На питання, чи прийме Флінн пропозицію Трампа, співрозмовник відповів: "Коли президент Сполучених Штатів просить вас служити, є тільки одна відповідь."

В ході виборчої кампанії Флінн консультував Трампа з питань нацбезпеки.

Флінн очолював розвідувальне управління Міноборони США з 2012 по 2014 рік.

Майкл Флинн
Майкл Флінн
REUTERS/Mike Segar/File Photo

Як пише видання The Washington Post Флінн буде нести відповідальність за допомогу президенту, який не має досвіду у національній безпеці, розбиратися у складних глобальних проблемах, в тому числі незавершена кампанія проти Ісламської держави, експансіоністська програма Китаю і зростання агресії з боку Росії.

Водночас, видання нагадало, що у 2015 році Флінн приголомшив своїх колишніх колег, коли поїхав у Москву і сидів за одним столом з президентом РФ Володимиром Путіним на заході з нагоди десятиріччя пропагандистського каналу Russia Today. Тоді Флін заявив, що не бачить різниці між RT і американськими новинними каналами.

Флинн и Путин на обеде в Москве
Флінн і Путін на обіді в Москві
Mikhail Klimentyev/Pool photo by Sputnik via AP

Також Флінн заявив, що використав поїздку щоб тиснути на Путіна, аби той поводився відповідальніше у міжнародних справах.

Теми: Трамп США
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