Меркель: Угода про ЗВТ між ЄС і США поки не буде укладена

Угода про Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (TTIP) між ЄС та США на даному етапі, після перемоги Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах, не зможе бути укладена.

Про це заявила Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, пише DW.com.

"Я завжди докладала активних зусиль для укладення торговельної угоди зі США. Ми зробили значний прогрес під час переговорів, проте вони не будуть завершені зараз", - зазначила Меркель під час спільної з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою прес-конференції у Берліні.

При цьому Меркель висловила сподівання, що "одного дня" сторони повернуться до переговорів щодо створення зони вільної торгівлі.

Канцлерка ФРН також подякувала Обамі за "сповнену довіри та дружню співпрацю" між двома країнами протягом восьми років президентства чинного глави США. Своєю чергою, Обама зазначив, що якби він був німцем, то підтримав би висунення Меркель на четвертий канцлерський термін. Також він вкотре зробив комплімент Меркель, зазначивши, що протягом його президентства вона була "чудовою партнеркою".

Водночас Анґела Меркель вкотре відмовилася повідомити, чи висуватиме вона свою кандидатуру на ще один канцлерський термін, - вона відповість на це питання, коли настане належний час.