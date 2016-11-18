АТО: бойовики обстріляли з артилерії Широкине, Гнутове і Троїцьке

00
0
П'ятниця, 18 листопада 2016, 07:34

Протягом минулої доби російсько-окупаційний контингент обстрілював позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння на усіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

По Широкиному окупанти вели вогонь зі 152 та 122 міліметрової артилерії, там же позиції ЗСУ обстріляв і танк. Під вогонь артилерії та мінометів потрапило і Гнутове. Також на Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку, Бердянське, Водяне, Новотроїцьке. З гранатометів – Мар’їнку.

На Луганському напрямку з 122 міліметрової артилерії обстріляли Троїцьке, з мінометів – Новоолександрівку, Золоте, Оріхове, Малинове, Новозванівку та Кримське. З озброєння БМП та стрілецької зброї – Станицю Луганську. 

На Донецькому напрямку по наших позиціях в районі Авдіївки вогонь вів танк та БМП, а з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Піски. Загалом за вказаний період відбулося 40 обстрілів.

Як повідомлялося, на зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську 23 листопада знову буде обговорюватися питання відведення військ і припинення вогню в районі смт Станиця Луганська та питання обміну заручниками.

Раніше у штабі АТО констатували неможливість розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з огляду на порушення боєвиками рамкової угоди від 21 вересня.

Теми: Донбас АТО бойові дії
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Розвідка США прогнозує подальшу агресію РФ проти України і НАТО 18 листопада 2016, 07:04
В ОБСЄ попередили про можливий наступ бойовиків на Маріуполь 18 листопада 2016, 03:53
Україна домінуватиме у роботі Держдепу США в найближчі 2 місяці 18 листопада 2016, 03:19
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Швейцарія ввела санкції проти депутатів Держдуми РФ від Криму
Убивство Шеремета: Троян розповів деякі деталі
Розвідка США прогнозує подальшу агресію РФ проти України і НАТО
В ОБСЄ попередили про можливий наступ бойовиків на Маріуполь
Усі новини
Історія

Семен Айзенштейн — забутий піонер вітчизняної радіотехніки

Відео

14 епізодів кіно, в яких зіграв Трамп