Міноборони відсудило полігон у приватних фірм

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 09:54

Суд скасував рішення Житомирської обласної ради, яким землі військового полігону були незаконно передані в користування комерційним структурам.

Про це повідомляє Військова прокуратура Центрального регіону.

Як вказано у повідомленні, Житомирська обласна рада, всупереч закону, прийняла  рішення про надання в користування земель оборони площею 3004,4 га для ведення мисливського господарства комерційним структурам без відповідних погоджувальних документів.

Реагуючи на порушення, військовою прокуратурою заявлено позов про скасування незаконного рішення обласної ради.

16 листопада Господарський суд міста Києва погодився з доводами військового прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.

Українська правда

Теми: Житомир
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