Швейцарія ввела санкції проти депутатів Держдуми РФ від Криму

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 10:09

Швейцарія розширила список осіб, які не зможуть обходити санкції США і Євросоюзу, введені через агресію РФ в Україні.

Про це йдеться в повідомленні швейцарського Державного секретаріату з економічних справ.

У список додані прізвища шести осіб, які нещодавно були обрані депутатами Держдуми РФ в анексованому Криму і Севастополі.

"17 листопада 2016 року федеральний Департамент економіки, освіти і досліджень (DEFR) змінив перелік осіб, що додається до розпорядження про заходи щодо запобігання обходу міжнародних санкцій у зв'язку з ситуацією в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зміни набрали чинності з моменту опублікування документа.

Нагадаємо, ЄС додав до переліку осіб і компаній, щодо яких діють санкції у зв'язку з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, депутатів Держдуми РФ, обраних в окупованому Криму.

ПІсля цього, ці ж особи потрапили до санкційного списку США.

"Європейська правда"

Теми: санкції Росія Крим Швейцарія
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