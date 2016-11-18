У Мінську обговорюють лише модальності виборів, не закон – Сайдік

Спецпредставник голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік запевнив українських парламентарів, що в Мінську обговорюють лише модальності можливих виборів на сході України, а не законопроект про це.

Про це повідомила віце-спікер і представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

Вона зазначила, що у Верховній Раді вже кілька місяців працює неформальний дискусійний майданчик "мінська платформа", де депутати різних фракцій і політичних груп обговорюють ситуацію на Донбасі, реалізацію мінських угод, зустрічаються з представниками мінських груп.

17 листопада у рамках "мінськоі платформи" відбулася дискусія депутатів ВР із представником в ТКГ головуючого в ОБСЄ Мартіном Сайдіком.

"Дипломат поінформував українських політиків про роботу мінських груп, визнав, що це – непрості дискусії, наголосив на пріоритетності для всіх мінських груп безпекової компоненти", – зазначила Геращенко.

За її словами, депутатів цікавили питання методології роботи спостережної місії ОБСЄ та здійснення ними моніторингу, багато питань стосувалися роботи політичної та безпекової груп.

Також українські політики звернулися до координатора від ОБСЄ в ТКГ з проханням активізувати всі зусилля задля звільнення заручників.

"Інформуючи народних депутатів про роботу політичної групи, Сайдік наголосив, що в Мінську обговорюються лише модальності можливих виборів, а не законопроект", – заявила Геращенко.

Олена Рощенко, УП