Рева про ситуацію з субсидіями в Одеській області: "жахливі враження"

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 11:02

Питання виплати субсидій в Одеській області перебуває у вкрай поганому стані.

Про це у п'ятницю під час години запитань до уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, відповідаючи на запитання депутата від БПП Олексія Гончаренка.

Гончаренко розкритикував роботу екс-губернатора області Міхеіла Саакашвілі і поскаржився, що на Одещині повністю "зруйнована вертикаль державного управління" через "стихійне лихо" під назвою "торнадо Міша".

У відповідь Рева заявив, що питання соціального захисту на Одещині перебуває під особливою увагою уряду. За його словами, у четвер його заступник Віталій Мужчинін і віце-прем'єр Володимир Кістіон відвідали Одеську область і, зокрема, вивчали стан справ з субсидіями.

"Я вчора розмовляв по телефону з паном Мужчиніним – жахливі їхні враження від того, що там відбувається", – заявив міністр.

За його словами, уряд має намір відправити в Одеську область спеціальну робочу групу, яка вирішуватиме ці проблеми. Він висловив надію, що ситуацію вдасться покращити протягом місяця.

Як відомо, минулого тижня, відповідаючи на схоже питання Гончаренка, Рева теж заявляв, що в Одеській області "повний провал" з субсидіями.

Олег Шанковський, УП

Теми: Одеса субсидії Саакашвілі
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IP: 94.74.105.---Dolento18.11.2016 11:38
Гончаренко та одеська мафія щасливі, що позбавились Міхеіла Саакашвілі, бо він для них, кістка у горлянці ! В Одесі був, та й залишається абсолютний саботаж усієї державницької діяльності, бо влада належить відкритим, чи латентним сепаратистам !
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