Бойовики облаштували позиції на території ЗСУ під Попасною – СБУ

00
0
П'ятниця, 18 листопада 2016, 11:22

СБУ виявила три замасковані на місцевості вогневі позиції, обладнані пусковими установками протитанкових ракетних комплексів "Фагот", біля лінії зіткнення на околиці села Новозванівка Попаснянского району Луганської області.

Про це йдеться у повідомленні відомства на Facebook.

"Під час звірки маркувань ПТРК правоохоронці встановили, що вони не перебувають на озброєнні Збройних сил України. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, тривають слідчі дії", – додали в СБУ.

Як відомо, раніше на двох пунктах пропуску на кордоні між Україною і Росією ОБСЄ налічила понад 30 тисяч осіб в одностроях військового зразка, які в'їхали в Україну.

Українська правда

Теми: АТО СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики знову обстрілювали пункт пропуску "Золоте" і "Мар'їнку" 18 листопада 2016, 08:46
АТО: бойовики обстріляли з артилерії Широкине, Гнутове і Троїцьке 18 листопада 2016, 07:34
Бойовики у четвер 15 разів обстріляли позиції сил АТО 17 листопада 2016, 18:49
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Мартиненко міг впливати на комітет в питанні Новинського – джерела
Резолюція ООН по Криму забороняє РФ брати кримчан в армію - Клімкін
Бойовики облаштували позиції на території ЗСУ під Попасною – СБУ
У Мінську обговорюють лише модальності виборів, не закон – Сайдік
Усі новини
Інтерв'ю

Голландський архітектор про міський активізм та мудрішання українців

Фото

Джонні Депп висловився на підтримку Олега Сєнцова