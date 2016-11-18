Мельничук назвав Полторака "злочинцем", а Гройсман – героєм

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 11:33

Депутат групи "Воля народу" Сергій Мельничук звинуватив міністра оборони Степана Полторака у злочинних діях у питанні надання бійцям АТО статусу учасників бойових дій.

"Пане прем’єре, у вас в уряді працюють злочинці. Це міністр оборони і його заступники, деякі. Перше, що вони зробили, це близько 400 чоловік лишили без основного місця роботи, незаконно звільнили", – заявив Мельничук.

"І, по-друге, вони вас обманули. Якщо пам’ятаєте, я десь півроку назад говорив по наданню (статусу) "учасників бойових дій". Так от, вони провели розслідування – вас обманули", – додав він.

"Прошу вас зробити незалежне розслідування і покарати винних. Прошу вважати це моїм депутатським запитом", – сказав депутат.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман подякував за запит, але відповів:

"Я не вважаю, що міністр оборони є злочинцем. Я думаю, що у багатьох випадках треба сказати, що він є героєм. Коли у такий важкий період часу для нашої країни прийняв на себе надважливу й надважку відповідальність".

"Тому я би просив добирати слова, коли ми звертаємося до генерала армії, людини, яка сьогодні стоїть на вістрі захисту, спільно з нашими воїнами, територіальної цілісності нашої прекрасної країни", – сказав він.

"Я думаю, що сьогодні міністр оборони потребує не критик, а підтримки. Тому просив би, щоб ми тут були абсолютно консолідовані", – додав прем’єр.

Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна Рада Полторак Міноборони Гройсман
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