Ляшко обіцяє "прикінчити нафталінову московську зозулю" Тимошенко

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 11:35

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко викликає главу партії "Батьківщина" екс-прем'єра Юлію Тимошенко на "публічні дебати".

Про це він написав у п'ятницю на своєму Facebook.

Депутат стурбувався, що "вперше за 20 років свого депутатства Юлія Тимошенко жодного разу на цьому тижні не виступила в парламенті".

"Мовчить, як у рот води набрала. А якщо й відповідає, то із свого партійного бункера, ховаючись від незручних питань. Лідер не може боятися і ховатися! Тому я викликаю Юлію Тимошенко, очільницю фракції "Батьківщина", двічі прем'єр-міністра України, кращу подружку Путіна на публічні дебати на будь-якому каналі в будь-який час", – пише Ляшко.

Радикал переконує, що має "залізні, неспростовні факти багатолітньої співпраці Тимошенко з Путіним".

"Я прикінчу цю нафталінову московську зозулю на будь-якому ефірі. Навіть якщо вона обере сепарський "Інтер", з якого не вилазить – я зроблю виняток і прийду на канал Льовочкіна і Фірташа", – заявив також Ляшко.

Як відомо, "Батьківщина" підтримала мітинги ошуканих вкладників банку "Михайлівський" 15 листопада. Є свідчення того, що частину людей на них привезли за гроші. Учасники мітингу під НБУ зізналися спостерігачам ОБСЄ, що за участь у акції їм заплатять суму, еквівалентну 10 доларам.

А перед тим у Службі безпеки України заявляли, що цими акціями розпочнеться реалізація кремлівського плану "Шатун" із дестабілізації ситуації в Україні.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав її "московською зозулею" і попросив Петра Порошенка позбавити лідера "Батьківщини" громадянства України та "вислати" до Росії.

Тимошенко в свою чергу заявила, що проти неї розгорнуто брудну кампанію – але вона пробачає кривдникам.

Українська правда

Теми: Ляшко Тимошенко
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Коментарі — 5
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IP: 82.207.124.---пукало18.11.2016 13:08
Таке враження, що у Ляшка страппон підібраний великуватий - не по розміру.
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IP: 46.133.109.---Naim18.11.2016 12:18
При Тимошенко мы получали европейские зарплаты и пенсии, а цены и тарифы были совковыми, а что сделал хорошего Ляшко? Миллионы долларов на украинцах наворовал?
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IP: 46.133.109.---Naim18.11.2016 12:17
При Тимошенко мы получали европейские зарплаты и пенсии, а цены и тарифы были совковыми, а что сделал хорошего Ляшко? Миллионы долларов на украинцах наворовал?
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IP: 193.46.66.---Sergio_S18.11.2016 12:09
Клоун этот Ляшко.
От Шевченко получил по морде - перестал гавкать на Шевченко.
От Бойко получил по морде - перестал гавкать на рыговских недобитков (вот уж кто первейшие кандидаты на "чемадан-вакзал-расея").
Тактика изменилась - надо гавкать на женщину - от нее если и получишь по морде, то не так сильно как от мужиков.
Клоун, да еще и трус.
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IP: 195.78.69.---Alex191718.11.2016 12:04
Ляшка место на публичных дебатах в гей-клубе! Он уже провел "дебаты" с Бойком, пусть еще с Шуфричем или с Балогой поговорит. Неужели в Батькивщине никто не может с ним поговорить так как поговорил с Ляшком Бойко? Уже у большинства украинцев чешутся руки начистить ему физиономию с тех пор как проявилось его гнилое нутро!
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