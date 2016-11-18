Нефьодов став першим заступником міністра економіки замість Ковалів
Уряд призначив Максима Нефьодова першим заступником міністра економіки.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук.
"Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю. Успіхів, Максе, на новій посаді!" – додав він.
У відповідному повідомленні на сайті уряду також додається, що водночас Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра Юлію Ковалів за власним бажанням.
Як відомо, досі Нефьодов займав посаду заступника міністра економіки.
Він опікується державними закупівлями та системою ProZorro.
Українська правда
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Это т.н. молодая поросль "европейская", которая гребет себе зарплаты миллионами и ездит на Инфинити в то время, когда большинство населения страны не имеют денег на продукты и лекарства, это такая у нас экономика и такое министерство, которое создает "справедливое" общество!
Главное не предавать принципы за должности и не обращать внимания на убогих с мышлением 1917 года.