Нефьодов став першим заступником міністра економіки замість Ковалів

Уряд призначив Максима Нефьодова першим заступником міністра економіки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук.

"Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю. Успіхів, Максе, на новій посаді!" – додав він.

У відповідному повідомленні на сайті уряду також додається, що водночас Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра Юлію Ковалів за власним бажанням.

Як відомо, досі Нефьодов займав посаду заступника міністра економіки.

Він опікується державними закупівлями та системою ProZorro.

Українська правда