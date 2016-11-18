Резолюція ООН по Криму забороняє РФ брати кримчан в армію - Клімкін

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 11:48
livejournal.com

Резолюція, ухвалена третім комітетом ООН щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму забороняє РФ призивати мешканців півострова до лав збройних сил.

Про це він заявив під час години запитань до уряду, розповідаючи про рішення комітету по резолюції.

"Хочу окремо наголосити, що резолюція наголошує на забороні призову до збройних сил країни окупанта на окупованій території", - сказав він.

"Там також міститься заклик до країни-окупанта у відповідності до міжнародного права гарантувати безперешкодний доступ до окупованого Криму міжнародних правозахисних механізмів", - додав він.

Як відомо, Росія після нетривалого мораторію, почала призивати мешканців Криму в армію. Росія також не дає дозволу місії ООН з прав людини потрапити у Крим.

Резолюцію має розглянути Генеральна асамблея ООН в грудні цього року.

Українська правда

Теми: Росія Крим ООН
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Коментарі — 3
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IP: 91.194.57.---двері мали рацію18.11.2016 13:18
Ну кримчани від того тільки радітимуть,бо не для того вони до Росії рвалися,щоб в її армії служить
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IP: 89.175.167.---Sergey Filatov18.11.2016 12:58
Крым-это Россия.Господину Климкину пора бы это запомнить и прекратить нести бред.
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IP: 193.46.66.---Sergio_S18.11.2016 12:11
А в противном случае - что? Очередное "глибоке занепокоєння" выскажут?
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