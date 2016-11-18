Трампу пропонують стратегію з України: Крим – в РФ, Донбас – status quo

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 12:15

Американські юристи-міжнародники опублікували проект стратегії, який запропонували обраному президентом США Дональду Трампу для врегулювання конфлікту в Україні.

Стратегія опублікована в The National Interest. Її автори – юристи-міжнародники із досвідом роботи в Україні: Джеффрі Берт, Джеймс Гітч, Пітер Петтібон та Томас Шиллінґлоу.

Загалом вона містить три ключові моменти:

1. Захід та Росія мають "погодитися не погоджуватися" щодо статусу Криму на невизначений період часу. "Саме так з 1940-х і до розпаду СРСР розглядались три країни Балтії", - йдеться у пропозиції

2. Сторони погоджуються на збереження статусу кво Донбасу як частини України, забезпечивши дотримання режиму припинення вогню;

3. Створення допомогового пакету для економічного відновлення України за участі Росії, США та ЄС.

Тобто, стратегія пропонує фактично залишити Крим у складі РФ.

Ще один ключовий момент, який завуальовано прописаний у стратегії, це відмова України від зближення з Євросоюзом в обмін на фінансову "допомогу" Росії для відновлення знищеної інфраструктури.

У стратегії це прописано у третьому пункті про пакет допомоги Україні.

"Україна може назвати російські кошти опосередкованою "репарацією" або грошовим еквівалентом за анексію Криму і за руйнування, заподіяні східним регіонам України. А Росія, зі свого боку, зможе розглядати ці кошти як плату за появу у неї надійного торгового партнера, та/або як компенсацію Україні за її відмову від особливих торгових поступок, пропонованих Європою. Остаточний статус відносин між Україною та ЄС може бути визначений у світлі подальших подій", - сказано у статті.

Вони переконані, що ініціатива створення такого пакету має походити від адміністрації Трампа і може послужити "сигналом Путіну, що його не ігнорують і що новообраний президент США бажає працювати з ним над відновленням конструктивних відносин США-Росія".

Ітиметься про мільярди доларів, за використанням яких необхідно буде ретельно слідкувати, додають автори. 

Як ідеться в статті, кошти мають бути спрямовані на: відновлення інфраструктури; компенсації десяткам тисяч біженців та людям, які досі мешкають у зоні АТО, за завдані збитки та поранення.

Раніше речник Держдепартаменту США Джон Кірбі повідомив, що Україна домінуватиме у роботі Держдепу США в найближчі 2 місяці

Голос Америки, ИноСМИ

Теми: Трамп Крим
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Коментарі — 7
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IP: 176.194.44.---Oleksandr Grabovskyy18.11.2016 13:23
Якщо ці пропозиції будуть прийняті, тоді про Незалежну Україну можна забути на 100 років вперед.
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IP: 141.0.13.---Sergik2318.11.2016 13:18
Какашка
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IP: 193.238.98.---ramusus18.11.2016 12:33
Росія хоче щоби американці платили за відновлення донбасу, а не росія. В такому випадку американцям краще озброїти Україну "до зубів", і в подальшому вирішити питання повернення силовим сценарієм, все одно зростання нинішнього донбасу з україною буде болісним років 10.
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IP: 212.55.65.---f-doc18.11.2016 12:33
"наші" назовуть це "блискучою перемогою" і пєсєц.
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IP: 212.55.65.---f-doc18.11.2016 12:32
fvl:
на жаль - прокатит, аж загуде. Нове бабло прийте - шмат "роботи"
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