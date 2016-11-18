Парасюк просить СБУ заборонити в’їзд російському реперу L'one

Депутат Володимир Парасюк звернувся з запитом до голови Служби безпеки України щодо заборони в’їзду до України російському артисту Горозії Левану Емзаровичу

Його зачитала заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

Леван Горозія, який народився у Красноярську в 1983 році, відомий як репер L'one.

Нещодавно він мав концерти в Україні: 3 листопада – у Полтаві, 4 листопада – у Харкові, 5 листопада – у Дніпрі, 6 листопада – у Києві. L'one мав виступи і в анексованому Криму.

Футболіст Роман Зозуля був невдоволений тим, що в Україні виступають артисти, які відверто підтримують Путіна, – і українці відвідують концерти пропутінських зірок, зокрема, Тіматі й L’One.

Натомість Леван Горозія заявив, що Зозулі "краще грати у футбол, ніж п***ть", а потім висловив побоювання, що йому можуть заборонити в'їзд до України.

Зазначимо, що 6 листопада артистці лейблу Black Star Крістіні Саркісян – Kristina Si – заборонили в'їзд до України терміном на 3 роки за відвідування Криму. 5 листопада в неї мав бути у Києві концерт. На виїзді з України в неї виникли проблеми на кордоні.

Олена Рощенко, УП