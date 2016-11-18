У Раді просять назвати, хто катається в Росію, і розквитатися зі ЗМІ

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 13:07

Депутат "Народного фронту" і голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар просить правоохоронні органи назвати імені парламентарів, які їздять до Росії.

Відповідний запит зачитала заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд у Верховній Раді у п'ятницю, 18 листопада:

"Вікторії Сюмар до міністра внутрішніх справ, голови Державної прикордонної служби, голови Служби безпеки України щодо встановлення особистостей народних депутатів, які відвідують територію держави-агресора".

Також серед депутатських звернень прозвучав запит Олександра Кривенка до голови СБУ й Міністерства юстиції щодо припинення діяльності окремих засобів масової інформації, які "займаються підривною діяльністю проти України".

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія Верховна Рада ЗМІ СБУ Прикордонна служба
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IP: 93.73.193.---chookmas18.11.2016 13:17
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