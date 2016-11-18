Аваков переконує, що відставка Деканоідзе була плановою

1367 переглядів
0
П'ятниця, 18 листопада 2016, 13:41

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що відставка голови Національної поліції Хатії Деканоідзе була плановою і про це була домовленість ще рік тому.

Про це він заявив у п'ятницю в місті Боярка Київської області журналістам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це був плановий захід. Ми про це домовлялися рік тому, вона відпрацювала і прийняла таке рішення", – сказав Аваков.

При цьому глава МВС ухилився від відповіді на запитання про те, чи здійснювався тиск на Деканоідзе.

Як відомо, 14 листопада Хатія Деканоідзе заявила про свою відставку з посади голови Нацполіції. Глава МВС Аваков повідомив, що приймає цю відставку, виконувати обов'язки глави Нацполіції буде перший заступник голови Вадим Троян.

Сама Деканоідзе на прощальній прес-конференції заявила, що не вважає Трояна підходящим головою Національної поліції.

Теми: Деканоідзе Аваков поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кабмін звільнив Деканоідзе 16 листопада 2016, 13:32
Варягам тут не місце. Чому йде Хатія Деканоідзе 14 листопада 2016, 17:45
Деканоідзе обережно відповіла про плани 14 листопада 2016, 16:08
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Обама і лідери країн ЄС домовилися зберегти санкції проти Росії
МВФ вимагає ув'язнити українських чиновників-корупціонерів
У Киргизстані піймали спільника пранкерів, які зателефонували Порошенку
Голова СБУ пояснив, чому Медведчук літає до Росії
Усі новини
Роз'яснення ЄК

Як працюватиме нова система дозволів на в'їзд до Шенгену

"Вище носа"

Ньюйоркці написали в метро, що думають про вибори