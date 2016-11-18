СБУ завадила вбивству екс-співробітника ФСБ РФ

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 13:47
Ілля Богданов
fakty.ua

Українські правоохоронці запобігли вбивству злочинним угрупованням, керованим з Росії, екс-офіцера російських спецслужб, який раніше перейшов на сторону України, блогера Іллі Богданова.

Про відповідну спецоперацію на брифінгу у п'ятницю розповів глава СБУ Василь Грицак.

За словами Грицака, було затримано групу громадян України, які дали свідчення, що до цього злочину причетний колишній депутат Харківської обласної ради Володимир Розсоха.

 
Журналістам показали живого Богданова
уп

Глава СБУ зазначив, що це вже друга спроба замаху на Богданова, першій була спецслужба запобігла в лютому 2015 року.

У жовтні 2015 року був затриманий кілер, який був засуджений до 8,5 років в'язниці. За словами Грицака, він був завербований співробітниками ФСБ в російському Бєлгороді.

"На цей раз ми отримали інформацію, що Іллю Богданова викрали, незаконно утримують і планують переправити в Російській Федерації", - повідомив глава СБУ.

За його словами, Богданова викрали в Києві і переправили до Харкова. За задумом російських кураторів, його мали вбити, а труп переправити до Росії.

Всього в цій справі - троє затриманих.

Про зникнення в Києві Богданова стало відомо 14 листопада.

Валентина Романенко, Роман Кравець, УП

Теми: СБУ
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Коментарі — 6
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IP: 193.46.66.---Sergio_S18.11.2016 15:42
Philippe_de_Cheneviere:
Чомусь останнім часом зовсім не віриться ні СБУ, ні казкам генпрокурорів, як Луценка, так і Тепловізора, ні 5-му каналу з його постановочними репортажами... Хтось із них забрехався, а недовіра поширилася на всіх.
Ага. Забыли дописать ЗРАДА.
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IP: 195.68.202.---Philippe_de_Cheneviere18.11.2016 15:31
Чомусь останнім часом зовсім не віриться ні СБУ, ні казкам генпрокурорів, як Луценка, так і Тепловізора, ні 5-му каналу з його постановочними репортажами... Хтось із них забрехався, а недовіра поширилася на всіх.
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IP: 193.46.66.---Sergio_S18.11.2016 15:14
Бууу-га-га:
Не поспішайте вірити Грицаку. Все це могло бути імітацією, як і наші "рішучі реформи". Якщо зловмисники його "хотіли вбити, а труп переправити до Росії", як стверджує Грицак, то чому ж не вбили, а цілого і неушкодженого, без жодного синця, привезли до кордону, де його буцім то звільнило СБУ?
Для имитации больше подходит предотвращение теракта в метро, торговом центре и т.п.
А это как раз очень похоже на реальную операцию ФСБ, которое (начиная с ОГПУ, далее КГБ, теперь ФСБ) всегда преследовало перебежчиков.
"руские сваих на вайне ни брасают".
И это реальная угроза для Ильи.
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IP: 46.202.148.---vlad18.11.2016 14:49
Границі України - прохідний двір. І тому руки ФСБ в Україні повністю розв'язані. Вони можуть знайти любу людину на території України і виставити їй свої претензії. Сил СБУ закривати всі дірки явно не вистачить. Тож скоро почнуться проколи...Тож нема від чого радіти ...а треба явно щось змінювати. Інакше ми перестанемо бути господарями на своїй території.
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га18.11.2016 14:41
Не поспішайте вірити Грицаку. Все це могло бути імітацією, як і наші "рішучі реформи". Якщо зловмисники його "хотіли вбити, а труп переправити до Росії", як стверджує Грицак, то чому ж не вбили, а цілого і неушкодженого, без жодного синця, привезли до кордону, де його буцім то звільнило СБУ?
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